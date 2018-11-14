Надо руководствоваться фактами. Песков напомнил, что The New Times нарушил закон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сбор журналом The New Times денег для выплаты штрафа, напомнил, что в первую очередь издание всё-таки нарушило закон. В связи с этим представитель Кремля призывает абстрагироваться от эмоций.
— Она (сумма штрафа. — Прим. ред.) не звучит абсурдно. Она огромная, действительно. Но она же рассчитана строго на соответствие с действующим законодательством, когда допущено определённое нарушение закона со стороны издания, — сказал Песков "Дождю".
Представитель Кремля также призвал руководствоваться именно фактами и не поддаваться эмоциям.
Как уже сообщал Лайф, газета The New Times за четыре дня собрала для погашения штрафа за нарушение закона об иностранных агентах более 25 миллионов рублей.
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