"Каррера был мне как брат, но даже не попрощался". Рианчо — о крахе "Спартака"

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"Каррера был мне как брат, но даже не попрощался". Рианчо — о крахе "Спартака"

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Фото: © РИА Новости/Александр Ступников

Главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо дал большое интервью российским СМИ. Лайф выделил главное.

Представители российских СМИ поговорили с экс-тренером красно-белых в гостинице на Ленинградском проспекте. Вот самые откровенные моменты из того, что наговорил испанец "Спорт-экспрессу" и "Чемпионату".

Рианчо знал, что он временщик

Весь мир знал, что у "Спартака" будет новый тренер, ещё несколько недель назад. И я знал. Было бы странно, если бы я продолжал кричать команде: "Давай! Вперёд!". Нет. Я говорил: "Парни, 12-го числа меня здесь не будет, но вы-то останетесь

О сроках своей работы

Клуб рассудил, что пусть лучше камни полетят в Рауля, зато команда плавно преодолеет переходный период

О своей функции

Моей задачей было изолировать игроков от внешних факторов, вернуть в команду Дениса Глушакова, помочь клубу пройти этот непростой этап

О том, что он хотел сделать за 6 матчей

Руководство клуба не хочет радикальных перемен

<p>Сергей Родионов. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

Некоторое время назад у меня состоялась беседа с генеральным директором "Спартака" Родионовым. Я изложил своё видение ситуации: команде нужны перемены. Радикальные перемены. Он ответил: "Медленно, спокойно"

О переменах в клубе

Каррера был мне как брат, но мы не попрощались

В "Спартак" меня пригласил лично Массимо. На встрече в Марбелье также присутствовали Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Помимо диплома специалиста по физподготовке и психологии у меня была тренерская лицензия категории PRO. Услышанное им понравилось

О том, кто его пригласил в "Спартак"

Я до конца считал Карреру своим братом. Когда не соглашался с ним, в лицо говорил: "Ты заблуждаешься — поэтому и поэтому. Говорю тебе это, как брату. А слушать или не слушать — дело твоё. Ты главный". На прощальный ужин он меня не пригласил

О расставании с итальянцем

Конфликт Глушакова и Карреры похоронил "Спартак", но что произошло, Рианчо не рассказал

<p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

Всё было неплохо, схема 4-3-3 работала, мы шли вторыми, но дальше маленькая искорка в виде конфликта Карреры и Глушакова спровоцировала взрыв бомбы. И с этого момента всё, что мы успели построить, стало рушиться

О начале сезона

Когда всё началось, я обратился к Массимо: "Если у тебя есть какие-то претензии к Ещенко и Глушакову, пригласи к себе в номер, поговорите". Он получил 15 голосов на выборах капитана. Команда ходила просить за него, я просил. Безрезультатно

О своих предложениях по решению конфликта

В "Спартаке" не нашлось другого лидера. Джикия? Он ещё в процессе и не так долго в клубе. Может он стать лидером? Возможно. Но это предполагает авторитет не только на поле, но и за пределами. Есть ли у него всё для этого? Не уверен

Об альтернативных Глушакову лидерах

<p>Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

Понимал, что рискованно возвращать Глушакова. Но он должен помогать команде. Он много бегал по полю, но как курица без головы, чтобы прекратить этот жуткий свист с трибун. А нужно не бегать больше — думать. Я его пытался успокоить

О том, почему вернул капитана в состав

После предыдущего сезона надо было обновляться

Фатальная ошибка Массимо — по окончании прошлого сезона ему следовало определить места, нуждающиеся в усилении. Сказать: "Хочу это, это и это". Команда достигла потолка

О причинах провала "Спартака"

Пафосные пресс-конференции — метод мотивации

Мои послания адресовались футболистам. Мне следовало их убедить, что я — тренер и до самой смерти им останусь, что могу справиться. Они не должны были воспринимать меня как временщика. Чистая психология. И я не хочу говорить типичными фразами

О том, почему так метафорично говорил на публике

Лучший игрок "Спартака" — Игнатов

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Если судить по последним шести матчам, лучший игрок — Игнатов. Он сильно меня удивил. Парню всего 18 лет, а он уже конкурентоспособен на взрослом уровне, играет в Европе. Вокруг него, Зобнина, Рассказова, Джикии надо строить команду

О будущих лидерах команды

Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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