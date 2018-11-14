"Каррера был мне как брат, но даже не попрощался". Рианчо — о крахе "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо дал большое интервью российским СМИ. Лайф выделил главное.

Представители российских СМИ поговорили с экс-тренером красно-белых в гостинице на Ленинградском проспекте. Вот самые откровенные моменты из того, что наговорил испанец "Спорт-экспрессу" и "Чемпионату".

Рианчо знал, что он временщик

Весь мир знал, что у "Спартака" будет новый тренер, ещё несколько недель назад. И я знал. Было бы странно, если бы я продолжал кричать команде: "Давай! Вперёд!". Нет. Я говорил: "Парни, 12-го числа меня здесь не будет, но вы-то останетесь О сроках своей работы

Клуб рассудил, что пусть лучше камни полетят в Рауля, зато команда плавно преодолеет переходный период О своей функции

Моей задачей было изолировать игроков от внешних факторов, вернуть в команду Дениса Глушакова, помочь клубу пройти этот непростой этап О том, что он хотел сделать за 6 матчей

Руководство клуба не хочет радикальных перемен

Некоторое время назад у меня состоялась беседа с генеральным директором "Спартака" Родионовым. Я изложил своё видение ситуации: команде нужны перемены. Радикальные перемены. Он ответил: "Медленно, спокойно" О переменах в клубе

Каррера был мне как брат, но мы не попрощались

В "Спартак" меня пригласил лично Массимо. На встрече в Марбелье также присутствовали Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Помимо диплома специалиста по физподготовке и психологии у меня была тренерская лицензия категории PRO. Услышанное им понравилось О том, кто его пригласил в "Спартак"

Я до конца считал Карреру своим братом. Когда не соглашался с ним, в лицо говорил: "Ты заблуждаешься — поэтому и поэтому. Говорю тебе это, как брату. А слушать или не слушать — дело твоё. Ты главный". На прощальный ужин он меня не пригласил О расставании с итальянцем

Конфликт Глушакова и Карреры похоронил "Спартак", но что произошло, Рианчо не рассказал

Всё было неплохо, схема 4-3-3 работала, мы шли вторыми, но дальше маленькая искорка в виде конфликта Карреры и Глушакова спровоцировала взрыв бомбы. И с этого момента всё, что мы успели построить, стало рушиться О начале сезона

Когда всё началось, я обратился к Массимо: "Если у тебя есть какие-то претензии к Ещенко и Глушакову, пригласи к себе в номер, поговорите". Он получил 15 голосов на выборах капитана. Команда ходила просить за него, я просил. Безрезультатно О своих предложениях по решению конфликта

В "Спартаке" не нашлось другого лидера. Джикия? Он ещё в процессе и не так долго в клубе. Может он стать лидером? Возможно. Но это предполагает авторитет не только на поле, но и за пределами. Есть ли у него всё для этого? Не уверен Об альтернативных Глушакову лидерах

Понимал, что рискованно возвращать Глушакова. Но он должен помогать команде. Он много бегал по полю, но как курица без головы, чтобы прекратить этот жуткий свист с трибун. А нужно не бегать больше — думать. Я его пытался успокоить О том, почему вернул капитана в состав

После предыдущего сезона надо было обновляться

Фатальная ошибка Массимо — по окончании прошлого сезона ему следовало определить места, нуждающиеся в усилении. Сказать: "Хочу это, это и это". Команда достигла потолка О причинах провала "Спартака"

Пафосные пресс-конференции — метод мотивации

Мои послания адресовались футболистам. Мне следовало их убедить, что я — тренер и до самой смерти им останусь, что могу справиться. Они не должны были воспринимать меня как временщика. Чистая психология. И я не хочу говорить типичными фразами О том, почему так метафорично говорил на публике

Лучший игрок "Спартака" — Игнатов