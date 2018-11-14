Делали "закладки". В Подмосковье задержали "героиновую" пару

Оказалось, что мужчина набирал "клиентскую базу", подрабатывая на такси. Таким же способом он перевозил героин.

В Волоколамском районе Подмосковья задержали супружескую пару по подозрению в распространении героина. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяну Петрову.

Злоумышленники распространяли наркотики с помощью "тайников-закладок" на территории Истринского района. Во время обыска возле места проживания супругов были обнаружены два тайника, в которых было спрятано около 30 грамм героина.

Было установлено, что ранее судимый 39-летний мужчина работал в такси и перевозил наркотики на служебном автомобиле. Там же он находил "клиентов" для распространения героина.

Оба подозреваемых, согласно решению суда, в данный момент находятся под стражей