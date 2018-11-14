Эксперт объяснил, чем грозят США их планы по остановке "Северного потока — 2"

По словам Владимира Рожанковского, Вашингтон по факту через санкции может остановить строительство газопровода, но через разрыв отношений с Берлином, так как проект "находится под личным кураторством канцлера ФРГ".

Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в беседе с Лайфом рассказал, чем обернутся для США их угрозы остановить строительство "Северного потока — 2". По его словам, Соединённые Штаты рискуют очень сильно поругаться с Европейским союзом.

— Просто здесь придётся в этой ситуации Америке очень сильно ссориться с Европой, потому что проект "Северный поток" находится под личным кураторством Ангелы Меркель (канцлера Германии. — Прим. ред.). Хоть она и объявила о своей отставке в 2020 году, но она же ещё является действующим канцлером, и этот проект у неё в очень большом приоритете, — сказал он.

По словам Рожанковского, американская сторона переоценивает свои возможности. Эксперт отмечает, что по факту США через санкции могут остановить "Северный поток — 2", но "через разрыв отношений с Германией, по жёсткому сценарию, по тому, который сейчас происходит, к примеру, с Китаем".

При этом, как считает эксперт, Германия обладает очень мощным промышленным лобби.

— Касаемо германского промышленного лобби, во-первых, это аполитичные люди, им абсолютно всё равно, чей Крым, кто был прав — Украина, Россия, — их бог — это дешёвая энергия, — резюмировал Рожанковский.

Напомним, накануне посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть "множество инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2", который, по его словам, делает Европу, а значит, и США уязвимыми.