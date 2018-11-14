В Сочи обрушилась часть автомобильного моста через реку — видео

Предварительной причиной происшествия называют размыв опор конструкции водой. Решается вопрос с объездом.

В Адлерском районе Сочи обрушилась часть автомобильного моста через реку Чахцуцыр. Как стало известно Лайфу, в результате ЧП без связи с "большой землёй" осталось село Ермоловка.

Движение на аварийном участке было приостановлено. Специалисты уже осмотрели оставшиеся опоры конструкции и обнаружили на них повреждения. При этом трещины уже пошли по второй полосе дороги.

Учащихся сразу двух школ собираются довозить до одной стороны моста, переводить через него, а затем отправлять дальше на другом транспорте. Предварительной причиной происшествия называют размыв опор конструкции водой. Сейчас решается вопрос с налаживанием объезда, однако сделать это быстро не получится. Предполагается, что на уцелевшей полосе моста будет организовано реверсивное движение.