Песков рассказал о рабочем графике Путина в Сингапуре

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Песков рассказал о рабочем графике Путина в Сингапуре

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт двухстороннюю встречу с премьером Сингапура Ли Сяньлуном, которую перенесли на среду из-за плотного графика лидера страны. Также запланирована встреча с премьером Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин продолжает работать в Сингапуре. У него сегодня рабочий день начался с беседы с премьером Таиланда (Праютом Чан-Оча. — Прим. ред.), далее — часть, связанная с пленарным саммитом Россия — АСЕАН, — сказал Песков.

Он также добавил, что глава государства уже провёл встречу с президентом Кореи Мун Джэ Ином.

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