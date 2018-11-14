В Кремле следят за ситуацией на рынке нефти, но пока воздерживаются от оценок

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за складывающейся ценовой картиной на нефтяных рынках, но пока не спешат давать оценки.

— Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергорынках. Определённая волатильность присутствует, но рынок есть рынок. В остальном сейчас никаких комментариев быть не может, — отметил он, комментируя позицию президента США Дональда Трампа, который ранее призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК не ограничивать производство топлива.

Напомним, накануне нефть марки Brent обновила мартовский минимум и упала ниже 65$ за баррель.