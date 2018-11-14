С письмами из Хогвартса? Длиннохвостые совы прилетели перезимовать в Москву

Некоторые пернатые из Сибири остаются в столице до весны, а какая-то часть направляется дальше.

В Москву на зимовку прилетели длиннохвостые совы. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

— У нас уже стали появляться уральские, или длиннохвостые, совы. Они откочёвывают к нам из Сибири до весны. Прилетели к нам с севера на зимовку клесты-сосновики, также должны прилететь на зимовку свиристели, но они пока задерживаются, — заявил Мишин.

Он также рассказал, что часть пернатых остаётся в городе, а другая отправляется на зимовку дальше. Кроме этого, круглый год в столице остаются другие птицы, такие как синички, снегири и дятлы. На редкого седого дятла можно посмотреть в "Орнитарии".