Песков заявил, что идея бойкота форума в Давосе не обсуждалась на саммите АСЕАН

Планы о бойкоте Давосского форума со стороны России не обсуждались на саммите АСЕАН, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается, — сказал представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что Россия может на государственном уровне отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это случится, если организаторы форума введут ограничения для российских бизнесменов.