Песков заявил, что идея бойкота форума в Давосе не обсуждалась на саммите АСЕАН

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Песков заявил, что идея бойкота форума в Давосе не обсуждалась на саммите АСЕАН

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Планы о бойкоте Давосского форума со стороны России не обсуждались на саммите АСЕАН, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается, — сказал представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что Россия может на государственном уровне отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это случится, если организаторы форума введут ограничения для российских бизнесменов.

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