Неправильный бутерброд. Эксперты выяснили, чем заменяют мясо в сервелате

Сервелат — представитель семейства "благородных" колбас: он изготавливается только из первосортного мяса. Но так ли это на самом деле? Выяснили специалисты "Росконтроля".

В лабораторию отправился финский сервелат пяти торговых марок: "Велком", "Клинский", "Рублёвский", "Останкино / Папа может" и "Мясной дом Бородина". Сразу ответим, что все образцы не содержат кишечную палочку или другие микроорганизмы, то есть теоретически есть их можно. Но порой назвать этот бутерброд правильным будет сложно.

Так, в "Клинском" сервелате эксперты "Росконтроля" к немалому удивлению обнаружили кукурузную муку, причём её количество было приравнено к содержанию реального мяса. Эту марку отправили в чёрный список.

— Продукт, в котором кукурузная мука и мясо содержатся в сопоставимых количествах, это, пожалуй, уже не колбаса, а запеканка, — рассудили в лаборатории.

К сервелату "Мясной дом Бородина" у экспертов тоже возникли претензии. В нём нашли лишний ингредиент — животный белок. Его производители порой добавляют для удешевления себестоимости колбасы. По этой причине сервелат данной торговой марки был отмечен как товар "с замечаниями".

Ещё один любопытный факт: содержание жира в некоторых образцах сервелата оказалось существенно меньше, чем обещала упаковка: в "Велкоме" — на 27%, а в "Останкино" — на целых 42% меньше.

— Обычно меньшее содержание жира — это хорошие новости для тех, кто придерживается принципов здорового питания, но колбаса — не тот продукт, который выбирают люди, желающие похудеть, — резонно отмечают в "Росконтроле".

Таким образом, "нехватку" жира эксперты сочли однозначным недостатком.

А ранее Лайф рассказывал, из чего на самом деле делают молочные сосиски. Среди неприятных находок, выявленных в лабораторных условиях, были названы хрящи, конина и антибиотики.