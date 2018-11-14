За два дня финала конкурса "Великие имена России" проголосовало 280 тыс. человек

В лидеры голосования в городах вырвались Владимир Высоцкий, Михаил Ломоносов и Пётр I.

Около 280 тысяч человек проголосовали в первые два дня финального этапа конкурса "Великие имена России". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Активнее всего голосуют за аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге и аэровокзал Уфы — по 13,5 тысячи человек. Следом за ними расположился воздушный причал Симферополя — 11,8 тысячи человек. На третьем месте столичный аэропорт Внуково — 11,7 тысячи человек. Среди 47 участников конкурса наиболее высокие показатели также у Якутска, Нижнего Новгорода и Горно-Алтайска.

Кроме того, определились имена, лидирующие в голосовании. В Санкт-Петербурге — Пётр I, в Магадане — Владимир Высоцкий, в Архангельске — Михаил Ломоносов, в Челябинске — Игорь Курчатов. В Горно-Алтайске лидирует художник Григорий Чорос-Гуркин, а в Краснодаре — Екатерина II.

Финальное голосование конкурса "Великие имена России" началось 12 ноября и продлится до 30 ноября. Результаты будут объявлены 5 декабря.