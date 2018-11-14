Врио главы Хакасии: Бюджетного дефолта в республике не будет

Бюджетного дефолта в Хакасии не будет, заявил врио главы республики Михаил Развожаев. Он пояснил, что регион получит помощь от Минфина в размере 1,2 миллиарда рублей.

— Бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет, — сказал Развожаев журналистам. — Чувствую ответственность за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов. С понедельника я начал работу с Минфином России.

Врио главы республики добавил, что переговоры с министерством завершились накануне поздно ночью. В итоге было принято соглашение, что Минфин окажет Хакасии безвозмездную помощь.

Как уже сообщалось, кредит должен быть погашен до 23 ноября.