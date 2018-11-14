Путин и Абэ обсудили мирный договор и торговое сотрудничество России и Японии

Японский лидер поприветствовал развитие отношений двух стран в том числе в сфере обороны.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопрос заключения мирного договора между двумя странами и ряд других вопросов.

— Наши отношения развиваются поступательно, мы в постоянном контакте. Растёт товарооборот. Я рад возможности обсудить с вами все направления нашего взаимодействия. В том числе и те, которые бы вы сами посчитали приоритетными, — сказал Путин.

Абэ, в свою очередь, поблагодарил российского президента за гостеприимство во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, который прошёл в сентябре.

— Поздравляю с успешным проведением Восточного экономического форума. С тех пор у нас осуществляется так называемая деловая миссия и идёт работа так называемой хозяйственной деятельности (на островах). Кроме того, приветствуется, что у нас поступательно развиваются обмены в сфере обороны, — сказал японский премьер.