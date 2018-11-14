В яблочко. На Урале холодильник сбросили с восьмого этажа прямо на иномарку

К счастью, в момент происшествия за рулём не было владельца автомобиля, а поблизости — прохожих.

В Челябинске местный житель сбросил из окна многоэтажки холодильник, который упал прямо на капот припаркованной "тойоты". Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

Сообщается, что таким же образом жильцы избавились и от оконной рамы. Известно, что в момент происшествия за рулём не было владельца автомобиля, а поблизости не оказалось прохожих.

Инцидент, по мнению сотрудницы местного ЖЭКа, произошёл в ночь на 13 ноября. Сейчас правоохранители ведут проверку и выясняют обстоятельства случившегося.