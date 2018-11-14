"У воров наглости не хватит". Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом

По его словам, злоумышленники в основном используют специальные накладки, которые фиксируют данные, вводимые пользователем.

Эксперт по кибербезопасности и конкурентной разведке, профессор Евгений Ющук в беседе с Лайфом подтвердил, что банкоматы в стране действительно стали уязвимы для злоумышленников, и дал россиянам советы, где безопасно снять наличные.

По его словам, злоумышленники чаще используют скиммеры — накладки, которые фиксируют данные, вводимые клиентом, для того чтобы изготовить дубликат карты или сымитировать действия пользователя другим способом.

— В случае скиммерской накладки напрямую идёт трансляция к злодеям, а в случае, если там стоит видеокамера, злодеи это просто визуально фиксируют. Всё это выявляется службами безопасности самих банков, но чаще всего это выявление идёт уже постфактум, когда начинаются жалобы клиентов в правоохранительные органы, либо в сами банки, — сказал он.

Ющук посоветовал, что россиянам лучше снимать наличные в банкоматах, расположенных в офисах самого банка, так как "злоумышленникам не хватит наглости, чтобы внедрить туда вредоносное устройство.

— А вот банкоматы, находящиеся где-то просто в проходных местах, либо в местах, которые не находятся под серьёзным контролем, хотя бы визуальным, вот там лучше постараться картой не пользоваться. Вообще, пользователей хранит малочисленность тех, кто умеет делать такие зловредные вещи, — резюмировал эксперт.

Ранее исследование Positive Technologies показало, что из большинства банкоматов можно похитить деньги и данные банковских карт клиентов, причём взломать устройство можно за 15 минут.