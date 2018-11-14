Глава Минобороны Израиля уходит в отставку

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Глава Минобороны Израиля уходит в отставку

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Либерман отмечает, что покидает свой пост из-за решения властей прекратить боевые действия против палестинских боевиков в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уходит в отставку. Об этом он сам объявил во время специального выступления для прессы.

— Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля, — заявил Либерман.

Он объясняет своё решение об отставке несогласием в связи с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа.

Либерман также призывает скорее провести досрочные парламентские выборы, ведь Израиль ведёт "совершенно неправильную политику".

Авигдор Либерман занял пост министра обороны в 2016 году. До этого он возглавлял Министерство иностранных дел Израиля.

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