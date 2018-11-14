В Финляндии ждут возвращения "килобабушек" после изменений таможенных правил

Ужесточение беспошлинных норм может привести к росту числа маршруток и автобусов, на которых будут приезжать торговцы.

В Финляндии таможенники и ретейлеры ожидают возвращения "килобабушек" (туристов, которые сопровождают торговцев санкционными товарами и готовы записать часть их груза на себя) после изменения таможенных правил в РФ. Об этом сообщает Yle.

Отметим, что с начала следующего года в странах Евразийского экономического союза изменится порог беспошлинного ввоза. Он будет снижен до 500 евро, а общий вес не должен будет превышать 25 кг. При этом, если будут отмечены нарушения норм, будет взиматься пошлина, которая больше по сумме.

Как рассказала директор Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен, данная мера показывает желание Москвы защитить рынок отечественных товаров.

По мнению начальника таможенного отделения Нуйямаа Петри Кукконена, ужесточение беспошлинных норм может привести к возвращению так называемых килобабушек, а число маршруток и автобусов с торговцами сильно увеличится. При этом это случится, если в России останется спрос на финские товары, которые нужно будет каким-либо образом перевозить.

В то же время директор одного из магазинов, расположенных на восточной границе сомневается, что новые правила как-то изменят нынешний ход торговли. Олли Курппа не верит, что контроль на границе, который ныне проводится по-разному, претерпит существенные изменения.