Житель ДНР бросил гранату в полицейских

В результате взрыва ранения получил как сам злоумышленник, так и сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошёл в городе Снежное на территории ДНР. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал и угрожал родным физической расправой. Мать дебошира вызвала полицию. Но при попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление.

— Нарушитель выдернул чеку и бросил гранату в сторону правоохранителей, — информирует пресс-служба полиции ДНР.

В результате последовавшего взрыва ранения получил как сам злоумышленник, так и сотрудник правоохранительных органов. Оба пострадавших были госпитализированы. У полицейского в результате диагностировали осколочное скользящее ранение левого бедра, информация о состоянии виновника взрыва уточняется.

А ранее Лайф рассказывал, как СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву на машине с номерами ДНР.