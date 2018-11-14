Житель ДНР бросил гранату в полицейских

Инцидент произошёл в городе Снежное на территории ДНР. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал и угрожал родным физической расправой. Мать дебошира вызвала полицию. Но при попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление.
— Нарушитель выдернул чеку и бросил гранату в сторону правоохранителей, — информирует пресс-служба полиции ДНР.
В результате последовавшего взрыва ранения получил как сам злоумышленник, так и сотрудник правоохранительных органов. Оба пострадавших были госпитализированы. У полицейского в результате диагностировали осколочное скользящее ранение левого бедра, информация о состоянии виновника взрыва уточняется.
А ранее Лайф рассказывал, как СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву на машине с номерами ДНР.
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