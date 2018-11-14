Камерунский экс-игрок "Барселоны" пожаловался на "потерянное" в России время

Футболист рассказал, что от одиночества он впал в депрессию и даже не включал в своей комнате свет.

Звезда камерунского футбола Александр Сонг рассказал The Telegraph о сложном периоде карьеры в России, когда он переживал серьёзный стресс. Сонг выступал за "Рубин" в 2016–2018 годах.

— Когда я перешёл в "Рубин", мне пообещали жильё, свой дом. Вместо этого я жил в гостинице, а через несколько месяцев меня из него переселили на базу клуба. Я не мог отвлечься от клубных дел. Большую часть времени я проводил в своей комнате за ноутбуком и телефоном. Даже не включал телевизор, потому что не понимал русского языка. Из-за стресса я всё время питался на базе. Не ходил в рестораны, хотя в Казани есть хорошие места. За всё время сходил пару раз. У меня не было друзей.

Часто даже не включал свет в комнате, не знаю почему. Наверное, тоже из-за стресса, я чувствовал себя одиноким. Я не плакал, но было очень тяжело. Мне говорили, что дом будет готов, но потом я поговорил с женщиной, отвечавшей за проектирование, и оказалось, что из клуба никто не обращался.

По словам Сонга, в Казани он потерял год жизни.

— В сезоне 2017/18 я выходил в составе и даже забил гол, но затем почему-то перестал выходить на поле. Наверное, от меня хотели избавиться, чтобы не платить зарплату. Руководство обещало мне деньги, но их я не видел. А мне надо было платить за ипотеку в Лондоне и за один проект в Камеруне, который у меня тогда был. На меня давили банки. Можно сказать, что я потерял в Казани год жизни и карьеры. Но сейчас в Швейцарии я снова счастлив, — рассказал Сонг в интервью британской газете.

Александр Сонг за почти два года в "Рубине" сыграл лишь в 23 матчах, забил 1 гол. Ранее он выступал за "Арсенал", "Барселону" и "Вест Хэм", а сейчас продолжает карьеру в швейцарском "Сьоне", за который также выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.