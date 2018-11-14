Разговор ни о чём. Синоптик объяснил, почему нельзя верить прогнозу на Новый год

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Лайфом рассказал, почему не стоит доверять прогнозу погоды на новогоднюю ночь, который сделан уже сейчас.
По его словам, наиболее точные прогнозы делаются на срок не более недели, а потому обсуждать точную погоду в ночь на 1 января в ноябре — "разговор ни о чём".
— Даже обладая самыми современными технологиями на сегодняшний день, сказать точно с такой заблаговременностью в полтора месяца не представляется возможным, — сказал он.
Тишковец добавил, что в декабре ожидается "хорошая еврозима" с температурой воздуха до –10 градусов ночью и до –7 градусов днём. Ориентировочно в конце декабря — начале января произойдёт "передача эстафеты от еврозимы к русской зиме", однако более точные сроки такого перехода назвать сложно.
Ранее синоптики заявили, что в новогоднюю ночь москвичей ждёт мороз до минус 12 градусов и, вероятнее всего, отсутствие снега.
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