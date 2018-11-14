Организатор массовой драки на Хованском кладбище получил 11 лет колонии

Остальные участники беспорядков, которых на скамье подсудимых было 16 человек, получили от трёх с половиной лет лишения свободы.

Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии экс-начальника отделения ритуального обслуживания № 3 московского ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева за организацию массовой драки на Хованском кладбище.

— Признать Чабуева виновным и назначить ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в приговоре суда.

Сообщается, что другие участники драки — Александр Бочарников и Эльбек Валуев — получили 9 и 11,6 года тюрьмы соответственно. Остальных подсудимых суд приговорил к срокам от 3,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Всего на скамье подсудимых было 16 человек.

Напомним, массовые беспорядки на Хованском кладбище в Москве произошли 14 мая. В результате вооружённого столкновения погибло три человека, десятки получили ранения. Ранее Лайф сообщал, что Чабуев сознался в организации драки. Согласно докладам полицейских, которые зачитали в Пресненском суде столицы, Чабуев заявил правоохранителям, что сам пригласил ребят "спортивного телосложения" для того, чтобы они выдворили мигрантов с территории кладбища.