Клинцевич назвал бредом заявление экс-депутата Рады о "блицкриге на Москву"

По словам сенатора, бывший парламентарий "пытается эпатажничать и заработать дешёвый авторитет".

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал Лайфу слова экс-депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола о том, что Донбасс невозможно сделать подконтрольным Киеву без "блицкрига до Красной площади".

Бред тяжело комментировать, кто такие вещи говорит, в жизни никогда не воевал, представления не имеет, что такое война, и не знает, что сегодня собой представляют наши вооружённые силы и сама Россия Франц Клинцевич

По его словам, подобные вещи может сказать только сумасшедший, ведь даже "самые отъявленные американцы, раздутые своей значимостью, и то очень осторожны в высказываниях", а тут "такой решительный экс-депутат украинского парламента пытается эпатажничать и заработать дешёвый авторитет".

— Мы допустить в дурном сне не можем, что может случиться то, о чём этот депутат говорит, между двумя братскими народами. Сумасшествие это скоро закончится, — сказал он.

Как подчеркнул сенатор, украинский народ разберётся и с тем, что происходит, и с "такими депутатами, которые мешают целому народу жить, загнав его в холодные дома и лишая куска хлеба, хотя сами они на самом деле жируют".

— Осталось немного, подождём, — резюмировал Клинцевич.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол заявлял, что Донбасс невозможно вернуть Киеву без "блицкрига до Красной площади".