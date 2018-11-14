В КПРФ идею заменить тело Ленина на восковую копию связали с осенним обострением

Ранее в правительство направили предложение захоронить вождя, а в Мавзолей положить его точную копию из воска.

Предложение заменить тело Владимира Ленина в московском Мавзолее его точной копией из воска в Коммунистической партии России связывают с осенним обострением. Об этом Лайфу сказал депутат от КПРФ Олег Смолин.

— Обычно такие инициативы возникают каждый раз, когда наступает либо день рождения, либо день смерти Ленина, это уже традиция. Почему эта инициатива возникла в ноябре, я не знаю, возможно, у кого-то осеннее обострение, — сказал первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД.

Он призывает не ломать памятники, если даже они не нравятся по идеологическим мотивам.

— Разумеется, сам Владимир Ильич был бы противником возведения себе мавзолея, это совершенно очевидно, но так сложилось исторически, я не сторонник войны с памятниками, — пояснил Смолин.

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил заменить тело Владимира Ленина его точной копией из воска. Самого вождя он предлагает захоронить, устроив прощальную траурную процессию.