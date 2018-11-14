В КПРФ идею заменить тело Ленина на восковую копию связали с осенним обострением

Предложение заменить тело Владимира Ленина в московском Мавзолее его точной копией из воска в Коммунистической партии России связывают с осенним обострением. Об этом Лайфу сказал депутат от КПРФ Олег Смолин.
— Обычно такие инициативы возникают каждый раз, когда наступает либо день рождения, либо день смерти Ленина, это уже традиция. Почему эта инициатива возникла в ноябре, я не знаю, возможно, у кого-то осеннее обострение, — сказал первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД.
Он призывает не ломать памятники, если даже они не нравятся по идеологическим мотивам.
— Разумеется, сам Владимир Ильич был бы противником возведения себе мавзолея, это совершенно очевидно, но так сложилось исторически, я не сторонник войны с памятниками, — пояснил Смолин.
Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил заменить тело Владимира Ленина его точной копией из воска. Самого вождя он предлагает захоронить, устроив прощальную траурную процессию.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени