"Надоело". Гройсман предложил уволить мэров, в чьих городах ещё нет отопления

Главе украинского кабмина "надоела эта безответственность", которую жители ощущают каждый день.

Кабинет министров Украины будет просить Верховную раду отстранить со своих должностей мэров городов, в которых не решена проблема с началом отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

— Приняли решение, чтобы 5 октября начать отопительный сезон. Дотянули до последнего и начали над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. А если речь идёт о том, что какие-то мэры не умеют этого сделать, то будем обращаться к парламенту, отстранять от занимаемых должностей, — сказал Гройсман на заседании правительства.

Премьер добавил, что ему "надоела эта безответственность", которая ощущается каждый день.

Напомним, города Кривой Рог, Смела и Херсон из-за долгов перед "Нафтогазом" не смогли вовремя начать отопительный сезон. Сегодня же, как рассказал Гройсман, удалось запустить отопление везде, кроме Смелы.

Ранее с просьбой разобраться в проблеме к президенту Петру Порошенко обратились мэр Киева Виталий Кличко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.