От здоровья до гаджетов. Дед Мороз рассказал, о чём его просят взрослые россияне

Волшебника больше всего трогают письма, в которых автор рассказывает о судьбе своих знакомых или близких.

Всероссийский Дед Мороз рассказал, что ежегодно получает несколько сотен тысяч писем, среди которых каждое четвёртое — от взрослых.

— Письма приходят и электронные, и обычной почтой, каждое четвёртое — от взрослого. Пишут очень-очень многие и в 20 лет, и в 30, и в 40. Молодые юноши и девушки спрашивают совета, как найти вторую половину, — рассказал волшебник во время пресс-конференции в Кемерове в рамках предновогоднего путешествия по стране.

Он также подчеркнул, что встречается огромное количество писем, в которых люди желают счастья и здоровья своим семьям и близким, а более взрослые авторы хотят просто выговориться и рассказать о чём-либо. Дед Мороз отметил, что старается отвечать на каждое письмо.

Среди прочих встречаются и послания, где взрослые рассказывают о своей ипотеке или кредитах и гаджетах. Иногда попадаются письма, где авторы присылают список конкретных пожеланий, словно "список покупок в магазине". При этом подобные письма волшебник откладывает в сторону, так как в первую очередь он старается исполнять добрые просьбы.

— Это извечное противостояние материального и нематериального. Но больше всего трогают письма, которые люди абсолютно разного возраста пишут не про себя, а про своих соседей, родственников и знакомых, — рассказал Дед Мороз.

Волшебник также рассказал о необычных подарках. В частности, он вспомнил, как в прошлом году дарил корову многодетной семье или русалочий хвост, а также устраивал для детей полёты на вертолёте или в аэротрубе.

Дед Мороз сказал, что бывало и такое, когда он приходил к мальчику с подарком, а его встречала бабушка, которая обнимала волшебника и говорила, что ждала его 60 лет.

— Ради таких мгновений и стоит жить. Для каждого доброго человека сказка живёт всегда. Для меня-то хоть 20, хоть 30, хоть 70 лет — все маленькие внучки, которых я помню снежинками на их первых ёлках, — подытожил Дед Мороз.

Добавим, что волшебник участвует в проекте "Путешествие Деда Мороза с НТВ", в рамках которого Кемерово стало четвёртым городом из 22.

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