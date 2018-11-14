Некогда болеть. В России отмечают низкую заболеваемость ОРВИ

Санитарные врачи хвалят россиян за то, что вакцинация у многих входит в привычку. Этим, по их словам, и объясняется положительная статистика.

В России отмечается неожиданно низкая заболеваемость ОРВИ, превышение эпидемических порогов зарегистрировано лишь в одном регионе страны. Об этом информирует в среду пресс-служба Роспотребнадзора. Санитарные врачи объясняют положительную статистику массовой вакцинации населения: на сегодняшний день от гриппа уже привито более 55 миллионов человек.

— Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией против гриппа, — уточнили в ведомстве. — Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации, на 09.11.2018 привито более 55 миллионов россиян.

Отметим, что в России пик заболеваемости ОРВИ приходится на сентябрь, когда все возвращаются из отпусков. Грипп же выходит на свой пик позднее: в январе−марте.

А ранее учёные заявили об опасности употребления молока при простуде. Оказалось, что народное средство лишь усиливает у больного проявление таких симптомов, как аллергия, хрипота и кашель.