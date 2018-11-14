Полторак требует выделить больше денег на оборонный бюджет Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в проекте государственного бюджета на 2019 год на оборону заложена недостаточная сумма. Об этом он сказал во время заседания кабинета министров.

— Над бюджетом на 2019 год мы очень долго работали. По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону — не на безопасность, а на оборону, — является недостаточным, — приводит его слова телеканал "112 Украина".

В ответ на это заявление премьер-министр Украины Владимир Гройсман распорядился направить предложения в Совет национальной безопасности и обороны для перераспределения бюджетных средств.

В августе нынешнего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал размер оборонного бюджета на следующий год.