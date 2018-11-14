Соцопросы показывают лидерство Кожемяко в предвыборной кампании в Приморье

Жители Приморского края видят эффективную работу врио главы региона, отсюда и растёт его рейтинг, поясняют эксперты.

Консалтинговый центр "Эксперт групп" в начале ноября провёл социологический опрос по теме ситуации в Приморском крае перед повторными выборами губернатора, которые состоятся 16 декабря. По словам экспертов, наибольшей известностью среди кандидатов обладает временно исполняющий обязанности главы Приморья Олег Кожемяко — его узнают 81% опрошенных.

По мнению эксперта Павла Наливайко, на сегодняшний день Кожемяко "более популярен, чем любой из представителей Коммунистической партии в Приморье".

— Сейчас рейтинг Олега Кожемяко растёт соизмеримо его активности в регионе. Ранее динамика была не такой высокой, учитывая то, что команда Кожемяко работала на повышение его узнаваемости. В такой период население, как правило, не обращает внимания на дела, а лишь знакомится с персоной политика. Теперь же произошёл накопительный эффект, который в перспективе позволит усиливать поддержку со стороны населения ускоренным темпом, — добавил Наливайко.

Подводя итоги исследования, специалист констатировал положительную динамику рейтинга политика.

В свою очередь политолог Сергей Гребенюк отмечает, что в ближайший месяц многое будет зависеть от избирательного штаба Кожемяко. Между тем политический консультант Пётр Ханас поясняет, что жители Приморья видят, как эффективно работает врио главы региона, отсюда и растёт рейтинг Кожемяко.