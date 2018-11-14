Сбербанк оценил уязвимость своих банкоматов

В компании утверждают, что риски периодически возникают, но они оперативно нивелируются специалистами.

В Сбербанке прокомментировали исследование Positive Technologies о том, что большинство современных банкоматов можно взломать за 15 минут. В российской компании утверждают, что выводы экспертов вряд ли касаются Сбербанка: серьёзных рисков для сети своих банкоматов они не наблюдают.

— Я готов подтвердить, что периодически, конечно же, мы фиксируем появление новых рисков для любых девайсов, включая устройства самообслуживания. В течение года мы ряд таких уязвимостей фиксировали, мы их закрываем, — прокомментировал РИА "Новости" зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Напомним, что, согласно анализу Positive Technologies, из большинства банкоматов можно похитить деньги и данные банковских карт клиентов, причём взломать устройство можно в считаные минуты. Однако Лайф связался с экспертами и узнал, как пользоваться банкоматом максимально безопасно.