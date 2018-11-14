"Ты кто такой?" Учительница избила 9-летнего школьника в Хабаровском крае

Видеозапись сняли, судя по голосам за кадром, другие ученицы этого учебного заведения.

В Комсомольске-на-Амуре учительница начальных классов выволокла из кабинета и избила в коридоре 9-летнего школьника. Видео опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Ты почему мешаешь всем! — говорит учительница. Что он ей отвечает, не слышно.

Сообщается, что ученик мешал педагогу вести урок. По данным СМИ, на ролике запечатлена учительница с 24-летним педагогическим стажем.

По информации местного сообщества komsagram, по факту инцидента был направлен запрос министру образования Хабаровского края Алле Кузнецовой.