Мурманский парк развлечений отверг свою причастность к фото детей в робе

По словам представителей развлекательного парка, опубликованные снимки не имеют никакого отношения ко дню профориентации, который проходил на его территории.

Представители мурманского развлекательного центра Happy Park и "Города развлечений" заявили, что фотографии детей в тюремных робах не имеют отношения к мероприятию по профориентации, посвящённому Дню полиции.

Мероприятие проводилось в рамках проекта "Город профессий", где сотрудники полиции рассказывали детям об особенностях своей работы. Самые маленькие участники могли составить фоторобот и изучить дактилоскопию.

— Это чья-то придуманная новость, — приводит слова представителя развлекательного центра телеканал "360".

По их мнению, всё вышло так, что людей больше заинтересовало не само мероприятие, а фотографии, которые не имеют никакого отношения к нему. При этом сотрудники парка подтвердили, что среди костюмов, которые есть в центре, имеется детская роба, но она больше используется "как прикол".

Как писал ранее Лайф, СК проверит фото детей, которых полицейские одели в тюремные робы в Мурманске.