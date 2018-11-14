Рухани считает санкции США против Ирана ошибкой

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции США против Тегерана являются ошибкой. Об этом сообщает агентство ILNA.
— США непременно потерпят поражение. Путь, который они выбрали, ошибочный, — отметил Рухани.
По его мнению, всем очевидно, что ограничительные меры Вашингтона направлены против народа Исламской Республики. Также лидер страны подчеркнул, что подобная политика противоречит принципам, о которых в США заявляют, а санкции не способны по-настоящему помочь установлению мира в регионе.
Напомним, что США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября. Ограничительные меры коснутся 700 иранских фирм, в частности банковского сектора и судоходства, а также торговли нефтью.
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