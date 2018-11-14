Рухани считает санкции США против Ирана ошибкой

Лидер Исламской Республики убеждён, что Вашингтон потерпит поражение на том пути, который он выбрал.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции США против Тегерана являются ошибкой. Об этом сообщает агентство ILNA.

— США непременно потерпят поражение. Путь, который они выбрали, ошибочный, — отметил Рухани.

По его мнению, всем очевидно, что ограничительные меры Вашингтона направлены против народа Исламской Республики. Также лидер страны подчеркнул, что подобная политика противоречит принципам, о которых в США заявляют, а санкции не способны по-настоящему помочь установлению мира в регионе.

Напомним, что США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября. Ограничительные меры коснутся 700 иранских фирм, в частности банковского сектора и судоходства, а также торговли нефтью.