В Росгвардии назвали максимальную зарплату контрактника

После прихода на контрактную службу рядовой получает сначала одну сумму, а после двух лет ему положена надбавка.

Максимальная зарплата военнослужащего по контракту в Росгвардии составляет 70–75 тысяч рублей. Об этом сообщил врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Дмитрий Вирухин.

По его словам, после прихода на контрактную службу рядовой будет получать 19,5 тысячи рублей, а уже после двух лет ему положены надбавки. В частности, они даются за должность, выслугу лет, секретность, регион службы.

— Командиры отделений получают зарплату уже больше — от 25 тысяч рублей. Максимальная зарплата — от 70–75 тысяч, — сказал он.

В пресс-службе Росгвардии в свою очередь добавили, что военнослужащие по контракту исполняют свои обязанности практически во всех сферах деятельности войск, образовательных и медицинских организациях, академическом ансамбле песни и пляски, а также образцово-показательном оркестре Росгвардии.

Сейчас службу по контракту проходит более 80 тысяч человек.