Украинский телеканал показал карту с российским Крымом

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания уже начал внеплановую выездную проверку.

Украинский телеканал NewsOne показал карту, на которой полуостров Крым принадлежит России. Об этом сообщает "Укринформ".

Неделю назад, 7 ноября, в эфире утренней программы появилась карта Европы, на которой показывалась позиция Евросоюза по вопросам экономики. В инфографике Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже начал внеплановую выездную проверку, так как в действиях телеканала регулятор нашёл нарушения нескольких статей двух законов.