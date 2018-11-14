Глушаков потребовал от жены алименты, но в суде супруги не появились

14 ноября в Никулинском районном суде Москвы должно состояться заседание по делу о разводе и выплаты Денису Глушакову алиментов на содержание детей.
Однако ни жена футболиста Дарья, ни сам Денис в суде не появились, сообщает "Спорт-Экспресс". Интересы супруги Глушакова в суде защищает известный адвокат Сергей Жорин.
Спартаковца представляет управляющий партнёр компании МСК LAW адвокат Марина Дубровская.
19 октября Никулинский районный суд столицы вынес решение о том, что Глушаков должен перечислять на содержание детей треть своего дохода, то есть около 5 миллионов рублей в месяц.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени