Член британского парламента оклеветала россиянина, чтобы избежать наказания

Автомобиль парламентария превысил скорость, но она заявила, что в тот момент за рулём находился гражданин России, снимавший у депутата квартиру.

Член британского парламента оклеветала гражданина России, чтобы избежать штрафа за превышение скорости. Об этом сообщает газета The Times.

Инцидент произошёл летом прошлого года в графстве Кембриджшир. По данным издания, это случилось именно после того, как Онасанья была избрана в парламент.

Камеры зафиксировали, что авто женщины превысило скорость. В ответ на судебную повестку они и её брат Фестус Онасанья заявили, что в тот момент за рулём был снимавший у них квартиру Алекс Антипов. При этом сообщается, что в тот момент он был в России со своими родственниками.