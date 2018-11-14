ЦИК ДНР официально объявила Пушилина главой республики

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ЦИК ДНР официально объявила Пушилина главой республики

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Денис Пушилин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

Денис Пушилин официально объявлен главой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

— Избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович, — заявила Позднякова.

Центризбирком ДНР также утвердил итоги выборов депутатов Народного Совета. Общественное движение "Донецкая Республика" получило 74 мандата.

Как уже сообщал Лайф, выборы в ДНР состоялись 11 ноября. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, среди которых и Денис Пушилин.

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