ЦИК ДНР официально объявила Пушилина главой республики

Денис Пушилин официально объявлен главой Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.
— Избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович, — заявила Позднякова.
Центризбирком ДНР также утвердил итоги выборов депутатов Народного Совета. Общественное движение "Донецкая Республика" получило 74 мандата.
Как уже сообщал Лайф, выборы в ДНР состоялись 11 ноября. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, среди которых и Денис Пушилин.
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