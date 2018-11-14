В выходные в Москве ожидается мокрый снег

Во второй половине недели в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки минус 4–9 градусов в районе Москвы-реки.

Синоптики ожидают в ближайшие выходные в Москве мокрый снег. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Осадки уже накрыли северо-запад России. В частности, вчера атмосферный фронт проходил в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 14 ноября он переместился в центральные области страны, а почти всю Тверскую область охватили снегопады.

Однако пробиться дальше фронт не сможет. Уже завтра антициклон начнёт восстанавливать свои позиции. Во второй половине недели в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки минус 4–9 градусов в районе Москвы-реки, а в дневное время будут стремиться к нулевой отметке.

— Мокрый снег появится на улицах Москвы лишь в выходные, когда в центр страны вместе с океаническим теплом пожалует скандинавский циклон, — говорится в сообщении.