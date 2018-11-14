МИД РФ удовлетворён прекращением огня между Израилем и сектором Газа

Российское дипведомство также поддерживает посреднические усилия Египта и ООН по данному вопросу.

МИД РФ удовлетворён ситуацией с прекращением огня между Израилем и Палестиной, говорится в официальном комментарии министерства.

— В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой. Надеемся, что тем самым будет остановлена самая масштабная с 2014 г. вооружённая конфронтация между израильтянами и палестинцами, — указано в сообщении.

МИД также осуждает действия двух сторон, которые приводят к гибели мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Отмечается, что с палестинской стороны погибли 8 человек и 35 получили ранения, а с израильской — 1 погибший и 56 раненых.

Дипведомство также поддерживает посреднические усилия Египта и ООН по вопросу восстановления режима прекращения огня. В министерстве надеются, что он будет носить долгосрочный характер и поможет международному сообществу активизировать работу по улучшению гуманитарного положения в секторе Газа.