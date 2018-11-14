Более 100 тысяч человек посетили выставку "Сокровища музеев России" в Манеже

В экспозиции представлено около 280 наиболее значимых шедевров из 50 культурных учреждений страны.

На выставку "Сокровища музеев России" в Манеже в Москве с начала её открытия (4 ноября) пришло более ста тысяч человек, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

— С 4 ноября в ЦВЗ "Манеж" проходит выставка "Сокровища музеев России", которая приурочена ко Дню народного единства. Выставка стала центральным событием культурной жизни столицы — за 10 дней её посетили более 100 тысяч жителей и гостей Москвы, — рассказали Лайфу в Синодальном отделе.

В экспозиции представлено около 280 наиболее значимых шедевров из 50 музеев России, включая работы Валентина Серова и Карла Брюллова, а также икону "Умиление" из Псково-Печерского монастыря. В День народного единства на выставку приезжал президент РФ Владимир Путин. Организаторами стали Патриарший совет по культуре, Третьяковская галерея и музейно-выставочный центр РОСИЗО.

— Мы рады, что выставка, посвящённая живописи, снискала такую популярность. И молодёжь, и люди преклонного возраста стремятся увидеть шедевры, которые приехали из разных регионов. Мы стараемся сделать всё, чтобы очередь продвигалась быстро, однако учитываем ценность экспонатов, которые содержатся в специальном сохраняющем картины микроклимате, нарушить который может избыточное число людей в зале. Просим отнестись с пониманием и желаем приятного просмотра всем! — сказал организатор выставки Иван Есин.

Экспозиция будет представлена до 25 ноября, вход свободный.