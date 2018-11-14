В Киеве произошло около 300 ДТП за день из-за первого снега

В Киеве из-за первого снега за день произошло около 300 ДТП. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
— По состоянию на 13 часов (14:00 мск) по спецлинии 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве. Водители, призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.
Сообщается, что снег в украинской столице пошёл сегодня утром. На дорогах города наблюдаются сильные заторы, а около 300 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Киева.
В связи с тяжёлыми погодными условиями водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния и ограничить время пребывания на улице.
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