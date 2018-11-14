В одной из школ Тульской области госпитализировали 12 детей с пневмонией

Большинство из них заболели до или во время школьных каникул, а потому в образовательном учреждении карантин не вводился.

В одной из школ Тульской области госпитализировали 12 учеников из-за заболевания пневмонией. Об этом сообщает официальный сайт местного управления Роспотребнадзора.

Все случаи заболевания были зарегистрированы в период с 26 октября по 14 ноября. По данным Роспотребнадзора, большинство детей заболели до или во время каникул и занятия в новой четверти не посещали. Поэтому в школе не вводили карантин.

— Все заболевшие дети госпитализированы, заболевания протекают в лёгкой форме, по результатам лабораторного обследования у шести заболевших подтверждено наличие микоплазмы пневмонии. Вакцины от данного возбудителя не существует, — говорится в сообщении.

За классами, где учатся заболевшие дети и их друзья, установлено медицинское наблюдение, идёт работа по выявлению новых случаев заболевания. В школе проводится дезинфекция и иные профилактические мероприятия.