В Калифорнии объявлено ЧП в сфере здравоохранения из-за пожаров

Глава Минздрава и социальных служб США Алекс Азар объявил о ЧП в штате Калифорния в сфере здравоохранения из-за продолжающихся пожаров. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что министерство находится в постоянном контакте с местными властями и отслеживает, какие нужды имеют местные медицинские учреждения. Он также подчеркнул, что введение ЧП поможет удостовериться, что американцы смогут получить необходимую им медицинскую помощь.
По последней информации, жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 48 человек.
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