В Калифорнии объявлено ЧП в сфере здравоохранения из-за пожаров

Данная мера поможет удостовериться, что нуждающиеся американцы смогут получить необходимую медпомощь.

Глава Минздрава и социальных служб США Алекс Азар объявил о ЧП в штате Калифорния в сфере здравоохранения из-за продолжающихся пожаров. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что министерство находится в постоянном контакте с местными властями и отслеживает, какие нужды имеют местные медицинские учреждения. Он также подчеркнул, что введение ЧП поможет удостовериться, что американцы смогут получить необходимую им медицинскую помощь.

По последней информации, жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 48 человек.