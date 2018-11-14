СМИ: Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ослабление санкций против КНДР

Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили смягчение санкций против Пхеньяна, информирует Рёнхап со ссылкой на канцелярию южнокорейского лидера.
— У них состоялась всеобъемлющая дискуссия по положениям и условиям ослабления санкций в отношении КНДР, — приводит агентство сообщение канцелярии.
По словам официального представителя Голубого дома Ким Ый Гёма, Мун Чжэ Ин попросил, чтобы РФ активно принимала участие в давлении на Пхеньян, чтобы процесс денуклеаризации проходил "решительнее".
Разговор прошёл на полях саммита в Сингапуре и продлился почти час.
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