СМИ: Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ослабление санкций против КНДР

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СМИ: Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ослабление санкций против КНДР

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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в Сингапуре. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили смягчение санкций против Пхеньяна, информирует Рёнхап со ссылкой на канцелярию южнокорейского лидера.

— У них состоялась всеобъемлющая дискуссия по положениям и условиям ослабления санкций в отношении КНДР, — приводит агентство сообщение канцелярии.

По словам официального представителя Голубого дома Ким Ый Гёма, Мун Чжэ Ин попросил, чтобы РФ активно принимала участие в давлении на Пхеньян, чтобы процесс денуклеаризации проходил "решительнее".

Разговор прошёл на полях саммита в Сингапуре и продлился почти час.

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