Пропавшего жителя Сибири нашли в Бразилии спустя год

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Пропавшего жителя Сибири нашли в Бразилии спустя год

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Фото: © Pixabay

Оказалось, что россиянин живёт и работает в одном из городов латиноамериканской страны.

Полицейские города Канска Красноярского края нашли в Бразилии пропавшего год назад мужчину. Об этом сообщает KrasnoyarskMedia.ru.

В полицию в апреле 2017 года обратилась мать пропавшего. Она рассказала, что мужчина в феврале уехал из дома и пропал. Правоохранители начали поиски сына заявительницы. Вскоре им удалось установить, что мужчина находится за пределами РФ.

В итоге сибиряка нашли в одном из городов Бразилии, где он живёт и работает больше года. По инициативе полицейских Канска пропавшего пригласили в Генконсульство РФ, где, связавшись по скайпу, рассказали об обращении его матери.

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