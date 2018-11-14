Клип MiyaGi и Эндшпиля стал самым популярным роликом на русском YouTube

Рэп-дуэт обошёл по количеству просмотров Алексея Воробьёва с его клипом на композицию "Сумасшедшая".

Клип на песню I Got Love в исполнении MiyaGi, Эндшпиля и Рем Дигги стал самым популярным роликом на русскоязычном YouTube среди экранизаций музыкальных композиций.

Видео набрало 212 миллионов просмотров за полтора года. На втором месте по популярности клип на песню Алексея Воробьёва "Сумасшедшая" — 209 миллионов просмотров за три года.

Группа "Время и Стекло" с клипом на песню "Имя 505" замкнули тройку лидеров — 206 миллионов просмотров за три года и три месяца. В топ-5 также вошли MC Doni вместе с певицей Натали и их клип на песню "Ты такой", а также видео на композицию "Тает лёд" группы "Грибы".