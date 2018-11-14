МИД провёл мастер-класс для юных дипломатов в детском городке "Мастерславль"

Министерство иностранных дел РФ 12 ноября открыло своё представительство в детском городке мастеров "Мастерславль". На церемонии открытия выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Сегодня вопросы дипломатии, мира и безопасности, умение договариваться как никогда актуальны и стоят во весь рост перед планетой. Мы получаем огромное количество вопросов, в том числе от детей: как работает МИД, как стать дипломатом? На каком-то этапе мы задались вопросом, как можно сделать, чтобы комплексно и системно отвечать: не только в теории, но и на практике, — сказала она.

По мнению представителя дипломатического ведомства, проект будет полезен и для детей дипломатов, у которых ненормированный рабочий день, потому что детям "интересно, где пропадают их мамы и папы".

Уроки в новом центре уже начались.