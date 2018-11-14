В московских парках заработали первые катки с искусственным льдом

Насладиться одним из самых любимых зимних развлечений можно в "Сокольниках", "Эрмитаже" и Таганском парке.

В Москве начали работу первые катки с искусственным льдом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Сообщается, что для работы таковых достаточно нынешних погодных условий. Уже сейчас прокатиться на коньках можно в парке "Сокольники", где открылся каток "Лёд". Вход на него платный, а для всех желающих работает прокат.

Ещё одна площадка открылась в саду "Эрмитаж". На ней также платный вход и работает прокат. А вот в Таганском парке до официального открытия зимнего сезона можно бесплатно насладиться скольжением по льду, однако только со своими коньками.

Добавим, что в ближайшее время катки с искусственным льдом откроются в парке Северного речного вокзала и в Измайловском парке.