Модный приговор. Преподаватель избил студентов за визит на экзамен без галстуков

Видео сурового воспитательного процесса в одном из вузов Бухары (Узбекистан) получило в соцсетях огромную популярность.

Инцидент произошёл в Бухарском инженерно-технологическом институте. Там пожилой преподаватель очень жёстко разобрался со студентами, которые пришли на его занятие без галстуков. На видео, которое сейчас горячо обсуждают в Интернете, заметно, как мужчина по очереди подходит к стоящим у доски студентам и отвешивает кому-то оплеуху, а кого-то даже пинает в живот.

Местным СМИ удалось выяснить, что ролик был снят ещё год назад в разгар экзаменационной поры. Ещё тогда с видео ознакомилось руководство вуза, а привередливого в вопросах дресс-кода преподавателя тут же уволили.

Другое видео с ужасающим поведением педагога было снято на днях в Хабаровском крае. Там учительница начальных классов выволокла из кабинета 9-летнего школьника со словами: "Ты кто такой?"