"Кто такая Савченко?" Пиарщик Бузовой ответил на обвинения в плагиате

По его словам, телеведущая уже более 15 лет говорит о том, что к ней нет равнодушных, в частности, делала она это в эфире "Дома-2", который транслируется и на Украине.

Представитель Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с Лайфом ответил пользователям Сети, которые уличили телеведущую в плагиате арестованной на Украине Надежды Савченко.

— А кто такая Надежда Савченко? Вообще не в курсе, кто она нам, — сказал он.

По словам Богославского, Бузова уже на протяжении 15 лет говорит о том, что к ней нет равнодушных. В частности, она заявляла это в эфире "Дома-2".

— Если они не в курсе, то телепроект "Дом-2" идёт 15 лет на российском телевидении, в том числе, кстати, его показывают и в других странах, и в том числе на Украине, поэтому надо делать выводы, — резюмировал он.

Пользователи социальных сетей уличили телеведущую Ольгу Бузову в плагиате арестованной на Украине Надежды Савченко. Всё началось с того, что на странице журнала Cosmopolitan в "Инстаграме" появилась обложка декабрьского номера. На главной странице расположилась певица и её фраза фраза "Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!". Подобную говорила Надежда Савченко в интервью одному из российских СМИ.